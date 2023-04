Belen Rodriguez in intimo sui social, ma un dettaglio fa infuriare i follower: “Che cosa oscena”

Belen Rodriguez in intimo sui social, ma un dettaglio fa infuriare i follower

Belen Rodriguez di nuovo nel mirino dei follower a causa di una foto sexy: la showgirl argentina, infatti, ha postato sul suo profilo Instagram un’immagine che la ritrae in intimo, ma che non è stata apprezzata da tutti.

La conduttrice de Le Iene, infatti, è finita nel mirino dei social a causa, secondo le accuse, dell’eccessivo utilizzo dei filtri. “Non sembra lei” ha commentato un’utente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

E ancora: “La chirurgia fa brutti scherzi”. “Filtri a gogo” si legge tra i vari commenti. “E anche Belen si è fatta vecchia, sembra Mortisia” è invece il pensiero di un altro follower.

“Ma che ti hanno fatto al viso… quando il chirurgo rovina ciò che madre natura ha creato” è l’accusa di un altro utente. Ma c’è anche chi ha criticato le culotte indossate da Belen Rodriguez nella foto.

“Sembrano i mutandoni che usa mia nonna, che cosa oscena” è un altro dei tanti commenti velenosi postati sotto la foto della presentatrice.

“Che mutandoni orrendi” ha scritto un’altra follower. Belen Rodriguez, comunque, come già fatto in passato ha deciso di non replicare alle critiche gratuite di alcuni utenti.