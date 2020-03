Belen Rodriguez insultata sui social per errori di ortografia: la showgirl si scusa

Belen presa di mira sui social, ma questa volta la responsabilità è sua. La showgirl ha voluto condividere con i suoi follower un “momento cucina”, pubblicando alcune ricette che però hanno fatto storcere il naso a più di una persona a causa di errori di ortografia. Le immagini pubblicate dalla showgirl erano accompagnate da didascalie che presentavano evidenti errori. Resasi conta della gaffe – e dopo essere stata tempestata di commenti e insulti da parte dei follower – Belen ha allora provato a rimediare chiedendo scusa in una serie di video nelle sue Instagram Stories.

“Chiedo umilmente scusa a tutto il pubblico italiano per i miei errori. Purtroppo qui non c’è il T9 e questo è il risultato”. In un’altra storia Instagram, la showgirl aggiunge un altro elemento alle sue giustificazioni: “In realtà, la cosa più importante è questa: in Argentina non ci sono le doppie però, siccome mi sono sentita ferita nell’orgoglio per tutti i commenti terribili, dopo dieci anni in Italia non posso fare questi errori. Quindi sto andando a studiare dizione per imparare a scrivere”. E poi, buttandola sul ridere, Belen ha aggiunto: “Con questo t9 non sappiamo più scrivere, lancio una challenge di scrittura italiana e vediamo come ve la cavate!”

