Belen Rodriguez in versiona natalizia: la foto che manda in visibilio i fan

“Avete finito di incartare i regali di Natale??? Io mi sono portata avanti!!!”: è la didascalia della foto in cui Belen Rodriguez si mostra in versione natalizia ai suoi fan, i quali sono andati letteralmente in visibilio.

La showgirl argentina, infatti, ha realizzato uno shooting in cui è ritratta con un velo rosso, che lascia poco spazio all’immaginazione.

La foto è stata molto apprezzata dai fan della showgirl argentina, che in breve tempo hanno inondato i profili social della Rodriguez di like e commenti.

La conduttrice di Tu Sì Que Vales, dunque, ha voluto fare uno speciale regalo di Natale a tutti i suoi follower con un’istantanea mozzafiato.

Il regalo per suo marito, il ballerino e presentatore Stefano De Martino, invece, potrebbe essere l’arrivo di un nuovo figlio.

In una delle recenti puntate del talent, infatti, Belen Rodriguez ha commentato l’esibizione di una bambina di nove anni affermando: “Un giorno farò una bambina come te”.

D’altronde non è un mistero che la showgirl argentina voglia allargare la famiglia.

Stesso desiderio condiviso da De Martino, che in passato ha fatto sapere che non gli dispiacerebbe affatto dare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago.

Belen, la foto da giovane in cui sembra un’altra persona: “Hai fatto ricorso alla chirurgia plastica”