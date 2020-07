Belen rompe il silenzio sulla relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi

Belen Rodriguez rompe il silenzio e dice la sua sulla presunta relazione tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. In una storia Instagram la showgirl argentina ha deciso di commentare le notizie trapelate negli ultimi giorni sulla sua vita privata. Belen smentisce le ultime indiscrezioni lanciate da Dagospia: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad”, dice la showgirl.

E aggiunge: “Continuo a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere». Dopo aver fatto chiarezza, l’ex di Stefano De Martino passa al contrattacco: «Decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”.

Belen prende in giro Stefano De Martino | VIDEO

Relazione tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino? Il ballerino dice la sua in un video

