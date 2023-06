Nuovo amore per Antonino Spinalbese? Il mistero della foto pubblicata e poi rimossa con l’ex Miss Italia

Nuovo amore per Antonino Spinalbese? Il mistero della foto con Carolina Stramare

È amore tra Antonino Spinalbese e Carolina Stramare? Ad alimentare il gossip è una foto pubblicata e subito dopo rimossa che l’ex di Belen Rodriguez ha pubblicato sui suoi profili social e che lo ritrae proprio al fianco dell’ex Miss Italia nonché concorrente dell’ultima edizione di Pechino Express.

Già da diverso tempo si vocifera di un possibile flirt tra i due, che sarebbe iniziato poco dopo l’uscita di Spinalbese dalla Casa del Grande Fratello Vip.

Non è chiaro perché Spinalbese abbia prima pubblicato la foto per poi deciderla di rimuoverla dal suo profilo Instagram subito dopo.

Sui social dell’ex Miss Italia, invece, non c’è “traccia” dell’ex di Belen Rodriguez: che i due abbiano deciso di non rendere ancora pubblica la loro relazione? Per scoprire la verità non resta che aspettare.