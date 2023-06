“Fai schifo come essere umano”: il durissimo attacco dell’ex Miss Italia Carolina Stramare a Giorgia Soleri

Il durissimo attacco dell’ex Miss Italia Carolina Stramare a Giorgia Soleri

L’ex Miss Italia Carolina Stramare attacca duramente Giorgia Soleri per la reazione di quest’ultima alla notizia della morte di Silvio Berlusconi.

L’influencer, infatti, ha condiviso sul suo profilo Instagram il titolo del The Submarine, ovvero “L’uomo che ha distrutto il Paese”, in riferimento proprio all’ex premier.

“Parlare di politica è sempre il modo migliore per fare pulizia contatti” aveva poi aggiunto l’attivista evidentemente attaccata per le sue parole.

Tra coloro che sicuramente si sono scagliate contro l’ex fidanzata di Damiano David c’è per l’appunto Carolina Stramare, che, così come la Soleri, ha partecipato all’ultima edizione di Pechino Express e con la quale, già nel reality, non correva buon sangue.

L’ex Miss Italia, infatti, ha condiviso sui social una chat in cui Giorgia Soleri attacca Barbara Prezia, partner di Carolina Stramare nella trasmissione con la quale formava la coppia delle “Mediterranee”, che proprio durante Pechino Express si scagliò contro l’attivista dichiarando: “Partecipa solo per dire che ha la malattia della vulva”.

“Giorgia Soleri, in arte attivista, femminista, fidanzata Maneskin e palle varie, 1 mese fa” ha scritto su Instagram Carolina Stramare condividendo la chat in cui l’influencer, rivolgendosi a Barbara Prezia, scriveva: “Mi fai proprio schifo come essere umano”.

L’ex Miss Italia, quindi, in una successiva stories ha ricondiviso il pensiero della Soleri sulla morte di Berlusconi scrivendo: “Giorgia Soleri oggi”.

“Giorgia cara – ha poi scritto Carolina Stramare – Io non me la sento di aggiungere null’altro, non mi piace amalgamarmi allo squallore. Quindi quale miglior risposta se non la tua. ‘Direi che sarebbe stato meglio il silenzio, che non queste tue parole, che ti qualificano in modo ben peggiore. Mi dispiace solo che ti sia stata data questa visibilità”.

“Aggiungo, anche tu fai proprio schifo come essere umano” (cit.).

Infine l’ultima stoccata di Carolina Stramare a Giorgia Soleri con la modella che ha condiviso una frase di Linda Valentinis: “Peggio della gente cattiva c’è quella che finge di essere buona”.