“Luna Marì non è figlia di Belen”: la replica di Antonino Spinalbese alla folle teoria degli hater

Antonino Spinalbese e la folle teoria degli hater su Luna Marì e Belen

Antonino Spinalbese risponde a una follower, la quale sostiene che la figlia Luna Marì non è dell’hair stylist e di Belen Rodriguez.

Si tratta di una vecchia e folle teoria già avanzata su TikTok da una donna, Tatiana Sova, la quale sosteneva di essere la vera madre di Luna Marì con Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez che avrebbero acquistato i suoi ovociti illegalmente.

Una teoria evidentemente tornata in auge in questi giorni: quando Antonino Spinalbese ha postato sul suo profilo Instagram una foto insieme alla figlia, infatti, una follower ha nuovamente avanzato l’ipotesi che la bimba non sia dell’ormai ex coppia.

“Avete fatto un bell’investimento comprando gli ovociti di Tatiana asportati illegalmente nell’ospedale. Solo grazie a quegli ovociti sei diventato famoso. La bambina sarà restituita alla vera madre biologica. Un bell’investimento con un guadagno sicuro. Una piccola schiava indifesa gratis che devi mantenere. Basta sfruttarla nei social” ha scritto un’utente che si firma Maria Cusnir.

Commento al quale ha subito replicato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha risposto: “Signora Maria non so nemmeno fare la spesa online, mi metto ad acquistare gli ‘ovociti di Tatiana’???”.