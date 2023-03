Gf Vip, Antonino Spinalbese e il rapporto con Belen: “Ero molto innamorato di lei”

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese, è tornato a parlare della sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia in un’intervista a Verissimo, durante la quale si è anche soffermato sul rapporto con la sua ex, Belen Rodriguez, madre di sua figlia Luna Marì.

Nel salotto di Silvia Toffanin ha dichiarato: “A oggi ho capito, dopo il Grande Fratello Vip, che io le voglio bene e quindi è fortunata e vogliamo bene a nostra figlia. Il nostro rapporto andrà a migliorare”.

Riguardo alla storia vissuta con la show girl, l’ex concorrente del Gf Vip ha poi aggiunto: “Ero molto innamorato di lei, altrimenti non ci avrei fatto una figlia. Eravamo destinati in quel momento, rifarei tutto altre 10 milioni di volte. Avevamo un rapporto stupendo, ma in due momenti estremamente diversi. Lei aveva già fatto tutto per essere soddisfatta, io no”.

Su Ginevra Lamborghini, la sua ex compagna nel reality show di Canale 5: “Il momento più bello è la fase dell’innamoramento e con lei non lo provo ancora”. Ciononostante l’hairstylist non chiude le porte al futuro: “Credo che sia possibile sperare in qualcosa di duraturo”.

Dopo il bacio in studio, Spinalbese ha confessato di voler provare a conoscere Lamborghini per quello che è davvero: “Mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto, se vogliamo chiamarlo così. Ginevra è una bellissima ragazza, ma mi ha colpito la sua purezza. Vorrei riuscire a capire se smettendo di pensare all’estetica, io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo. Non sono ancora innamorato, adesso mi è un po’ difficile”.