Alice Campello rompe il silenzio dopo la paura: il commovente messaggio per Alvaro Morata | VIDEO

Il commovente messaggio di Alice Campello per Alvaro Morata

Dopo il parto e la paura per il ricovero in terapia intensiva per complicanze, Alice Campello rompe il silenzio sui social per ringraziare i medici e inviare un commovente messaggio d’amore per il marito Alvaro Morata.

La modella ha postato un video in cui è ritratta subito dopo il parto con la neonata Bella, quarta figlia della coppia. Un filmato che ha commosso i follower, così come il post scritto dalla moglie dell’ex calciatore della Juventus.

“Grazie a tutti per i bellissimi messaggi, per tutti i fiori e per esservi preoccupati per me – ha scritto Alice Campello – Grazie ad ogni singola persona della clinica Navarra, ma sopratutto alla dottoressa Muñoz, al Dr Chiva, Dr Vaquero, Dr Alonso e a tutti i dottori e ostetriche (sopratutto a Maria Victoria e Raquel)”.

Poi il toccante messaggio d’amore per Alvaro Morata: “Sei l’amore della mia vita..il miglior papà che potessi scegliere per i miei figli e il regalo più grande che potesse farmi Dio. Non ho parole per quello che fai ogni giorno per me e per tutto l’amore che mi dai.. mi fai sentire in ogni secondo il centro della tua vita e la tua priorità. Ti amo”.

Nella giornata mercoledì 11 gennaio, invece, era stato Morata a dichiarare tutto il suo amore per la moglie: “Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso – aveva scritto il calciatore – Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone del centro ospedaliero per la loro gentilezza e le loro cure. Grazie al dottor Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti voi”.