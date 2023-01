Alice Campello esce dalla terapia intensiva dopo il parto, Morata: “I giorni peggiori della nostra vita”

Alice Campello, la moglie di Morata esce dalla terapia intensiva dopo il parto

Sospiro di sollievo per Alice Campello, la moglie del calciatore spagnolo Alvaro Morata, ricoverata in terapia intensiva per complicanze dopo il parto.

A fornire aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni di salute della modella è stato proprio l’ex attaccante della Juventus che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Ciao a tutti! Alice è uscita dal reparto di terapia intensiva e si trova nella sua stanza d’ospedale dove sta molto meglio e si sta riprendendo insieme con Bella (la figlia appena nata ndr)”.

“Sto ancora assimilando tutto quanto è successo. Grazie Alice per avermi dato ancora una volta una lezione. Sei sicuramente una combattente e un esempio per me. Questi sono stati sicuramente i giorni peggiori della mia vita, ma sono fortunato ad averti avuta nella mia vita”.

“Sei la cosa migliore che mi sia mai capitata e la mia vita senza di te non avrebbe senso – ha scritto ancora Alvaro Morata – Grazie a tutte le persone che ci sono state vicine, e ancora una volta grazie a tutte le persone del centro ospedaliero per la loro gentilezza e le loro cure. Grazie al dottor Muñoz e a tutte le persone che lavorano in questo ospedale. Bisogna godersi ogni momento. Grazie a tutti voi”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Álvaro Morata (@alvaromorata)

A raccontare quanto accaduto ad Alice Campello era stato lo stesso Morata che sui social, poche ore prima, aveva scritto: “Il parto è andato molto bene poi però ci sono state complicanze che ci hanno fatto spaventare. Ma Alice si sta riprendendo, è molto forte”.

“Non vogliamo smettere di ringraziare tutti i medici per essere stati in ogni momento affettuosi, comprensivi e molto professionali, tutti… non abbiamo parole per ringraziarvi per quello che avete fatto e proviamo una grande ammirazione nei vostri confronti” aveva concluso l’attaccante spagnolo.