Morata, è nata la quarta figlia. Ma la mamma della piccola è ricoverata in terapia intensiva

È nata Bella, la quarta figlia del calciatore dell’Atletico Madrid (ex Juventus) Alvaro Morata e della moglie Alice Campello. L’attaccante ha postato su Instagram le foto della nuova arrivata, dandole il benvenuto. Ma ha anche raccontato le ore difficili passate per il ricovero della moglie in terapia intensiva. “Il parto è andato molto bene – ha spiegato lo spagnolo – poi però ci sono state complicanze che ci hanno fatto spaventare. Ma Alice si sta riprendendo, è molto forte”.

L’ex attaccante della Juventus nel lungo post ha voluto ringraziare anche i medici della Clinica Universidad de Navarra. “Non vogliamo smettere di ringraziare tutti i medici per essere stati in ogni momento affettuosi, comprensivi e molto professionali, tutti… non abbiamo parole per ringraziarvi per quello che avete fatto e proviamo una grande ammirazione nei vostri confronti”.

Tantissimi i messaggi ricevuti da parte di tifosi, amici e colleghi. Tra loro gli ex compagni di squadra alla Juve Dybala, Vlahovic e Danilo, i calciatori del Psg Verratti e Hakimi. “Grazie a tutti per i mille messaggi che abbiamo ricevuto, vi mandiamo un abbraccio fortissimo e vi racconteremo”.

Alvaro Morata e Alice Campello, modella e blogger, si sono sposati a Venezia nel 2017. L’anno seguente sono nati i gemelli Leonardo e Alessandro e nel 2020 Edoardo. Ora ecco Bella.