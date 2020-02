Alessia Marcuzzi si scaglia contro Marco Masini: “Ha ragione Elodie, lui ha fatto body-shaming”

Alessia Marcuzzi prende le difese di Elodie nella lite con Marco Masini

Alessia Marcuzzi si inserisce nello scontro Elodie – Marco Masini e prende le difese della cantante. La lite tra i due partecipanti del Festival di Sanremo, anticipata da TPI in un retroscena, è diventata oggetto di dibattito. Sui social sono tanti gli utenti che hanno commentato la notizia prendendo posizione contro l’espressione di Masini verso Elodie.

RETROSCENA:“Non sarai troppo magra?”. La lite tra Masini e Elodie che nessuno ha raccontato (di Franco Bagnasco)

Il cantante ha infatti rimarcato più volte la magrezza della collega nei corridoi dell’Ariston. “Masini mi ha fatto body-shaming, mi ha detto più volte “Mangia!”. Stanca di dovermi difendere da chi pensa che non io non mangi. Sono ancora arrabbiata con lui, me l’ha detto 5 minuti prima di esibirmi, ero tesa”, ha ribadito ai microfoni di RadioDueSocialClub (RadioRaiDue) la ex concorrente di Amici.

Elodie non ha affatto gradito l’espressione del cantante toscano nel quale ha ravvisato allusioni a disturbi alimentari. Dello stesso parere è Alessia Marcuzzi che ha aggiunto su Twitter: “Vero Elodie. Se una donna è formosa e ha qualche kg in più non si può GIUSTAMENTE dire nulla. Se una donna è magra, si può insultare invece come se nulla fosse, spesso usando parole come ANORESSIA. È comunque body shaming, no?”.

