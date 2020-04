Achille Lauro bloccato in quarantena a Roma: “Vivo in un Airbnb da 50 giorni”

Coronavirus, la quarantena di Achille Lauro

Achille Lauro sta trascorrendo la quarantena in un Airbnb di Roma. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista a Radio Deejay. La star di Sanremo ha raccontato di essere rimasto bloccato in un appartamento semivuoto insieme a uno dei suoi più stretti collaboratori. Nell’Airbnb di Roma Achille Lauro sta promuovendo l’uscita del suo ultimo brano, “16 marzo“.

