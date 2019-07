Instagram vs Realtà: la verità dietro le foto “perfette” delle influencer sui social

Si tratta di un fenomeno ormai sempre più evidente: oltre a creare dipendenza, Instagram è anche responsabile di una dispercezione generalizzata della realtà. Patria di blogger e influencer che grazie a questo social network hanno costruito una carriera (in Italia, Chiara Ferragni docet), con i suoi filtri e le sue infinite funzioni, Instagram ha sdoganato il sempre più diffuso trend del “ritocchino” online.

Così, nello spazio di un click, ci troviamo catapultati in una realtà alternativa, dove tutti sono sempre felicissimi, i corpi sono asciutti e statuari e i volti levigati come pesche: chi non vorrebbe vivere in un mondo così? Presto detto: chi preferisce la realtà malgrado tutte le sue “imperfezioni”, che Photoshop si porta via.

Ecco una selezione di alcuni ritocchi che dimostrano come il reale venga distorto su Instagram, i (presunti) difetti eliminati, abolito ogni accenno di “imperfezione”. Da Madonna a Justin Bieber, sono tantissime le star che fanno ricorso a Photoshop per potenziarsi sul web.

