La popstar russa Zemfira contro la guerra: cancellate tutte le sue canzoni da YouTube tranne una | VIDEO

La nota pop star russa Zemfira si è schierata contro la guerra in Ucraina. L’artista ha cancellato tutti i brani dal suo canale YouTube lasciandone solo uno: “Non sparare”. Nel videoclip, che in 24 ore ha raggiunto oltre mezzo milione di visualizzazioni, si vedono le immagini che mostrano i risultati della devastazione lasciata dei bombardamenti russi nelle città ucraine e la dispersione violenta delle proteste in Russia da parte della polizia. Zemfira, al secolo Zemfira Talgatovna Ramazanova, è una cantante, musicista, compositrice e cantautrice russa di origine tatara. La sua carriera è iniziata nel 1998 e da allora ha raggiunto una certa notorietà in Russia e in altre repubbliche ex sovietiche.