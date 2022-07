Zelensky e sua moglie posano per Vogue, social in rivolta: “Nessun rispetto per la loro gente”

“L’attore continua la sua commedia tra apparizione tv, interviste e copertine patinate sulle riviste. Il classico uomo in guerra. Intanto il suo popolo muore!”, è solo uno dei commenti circolato su Twitter dopo che il sito di Vogue ha pubblicato un servizio fotografico sulla moglie del presidente ucraino Olena Zelenska e Zelensky stesso, che ritrae i due in posa in varie situazioni, tra cui anche un hangar con equipaggiamento militare.

Il servizio, che accompagna una lunga intervista alla First Lady, uscirà sulla versione cartacea della celebre rivista di moda a ottobre. Ma le immagini, già disponibili in formato digitale, non sono piaciute al pubblico, perché il conflitto in corso sembra fare da sfondo ai due protagonisti come se si trattasse di un film. Eppure in Ucraina la guerra è una sanguinosa realtà da oltre quattro mesi.

“Ciao, noi siamo gli #Zelensky e siamo affranti per il nostro popolo che stà combattendo una sanguinosa guerra. Mandateci più soldi e più armi. Ma sopratutto più soldi”; “Inopportuno atteggiamento narcisistico mentre nel suo paese tutti i giorni si muore. Non va certo in mezzo al suo popolo, ma sembra starne accuratamente alla larga“, scrivono ancora gli utenti dei social. “Nessun rispetto per la loro gente”, osserva ancora qualcuno.

Vogue ha anche pubblicato un video che mostra il backstage del servizio fotografico al presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e alla first lady Olena Zelenska: per lo sfondo delle immagini vengono utilizzati anche locali ufficiali. In una immagine, Zelenska è circondata da soldatesse ucraine in aeroporto.