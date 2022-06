Orsini: “Draghi ha imbrogliato gli italiani, si è messo d’accordo con Zelensky”

Continuano a far discutere le posizioni del professor Alessandro Orsini, ospite ieri sera a Non è l’Arena. Nel bersaglio del docente della Luiss c’è il nostro presidente del Consiglio: “Non si può criticare Draghi, quello che ha fatto a Kiev è stato di imbrogliare gli italiani, secondo me si è messo d’accordo con Zelensky”, ha dichiarato nel corso dell’ultima puntata della trasmissione di Massimo Giletti.

Il conduttore ha quindi ribattuto: “Draghi è un abile diplomatico. Si metta nei suoi panni, capisco che lei è un provocatore…”. “In Italia c’è Draghi che viene dopo Stoltenberg e Biden”, prosegue Orsini. “Quello che si sta cercando di fare è fregare gli italiani in modo che il 21 giugno Draghi possa mandare le armi in Ucraina. Draghi è andato alla Casa Bianca perché la sua strategia è fare tutto quello che gli dice Biden senza che il Parlamento possa mettere bocca sulla vicenda”, ha concluso il docente, lasciando perplesso Giletti.