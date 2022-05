Orsini: “Mio ingresso in politica? Sarebbe un’afflizione profondissima” | VIDEO

Orsini: “Il mio ingresso in Parlamento sarebbe un’afflizione profondissima”

Alessandro Orsini è tornato a parlare di un suo eventuale futuro in politica, escludendo senza troppi giri di parole un suo ingresso in Parlamento nei prossimi anni: il docente della Luiss lo ha dichiarato a Non è l’Arena, il programma d’approfondimento in onda su La7 nella serata di domenica 22 maggio.

Alla domanda del conduttore Massimo Giletti se fosse intenzionato a entrare in politica, infatti, il docente ha risposto: “Il mio ingresso in Parlamento sarebbe un’afflizione profondissima per me, perché mi impedirebbe di studiare per cinque anni. Siccome il senso della mia vita è studiare, scrivere libri, fare ricerca e insegnare, il mio ingresso in Parlamento è semplicemente inimmaginabile da questo punto di vista”.

Sugli attacchi a Draghi e sul fatto che molti analisti considerino Salvini e Conte “orsiniani”, il docente della Luiss afferma: “Io sono uno studioso e mi limito ai fatti. I fatti sono che io ho detto delle cose il 24 febbraio e le ho dette in perfetta solitudine per 60 giorni. Dopo 60 giorni quelle cose hanno iniziato a dirle anche Salvini e Conte. Siccome esistono delle registrazioni, lei può fare delle comparazioni e mettere a confronto quello che io ho iniziato a dire il 24 febbraio con quello che si dice adesso in Parlamento”.