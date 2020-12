William e Kate Middleton accusati di aver infranto le norme anti-Covid: la foto che li incastra

Il duca e la duchessa di Cambridge sono stati accusati di aver inavvertitamente infranto la “regola dei sei”, stabilita nel Regno Unito per contenere i contagi da Covid-19, dopo aver incontrato il principe Edward e la sua famiglia a Sandringham. Succede proprio mentre il nuovo ceppo inglese del Covid-19 si sta diffondendo.

Secondo il Daily Mail, il principe William e Kate Middleton hanno infranto le regole anti-pandemia perché sono andati, insieme ai loro tre figli (il principe George di sette anni, la principessa Charlotte, cinque, e il prince Louis, due) a trovare il principe Edward, sua moglie e i loro due figli. Basta una semplice somma per dire che si tratta di nove persone e nel luogo dove si trovavano William e Kate, ovvero nel Norfolk, vicino alla residenza della regina a Sandrigham, le regole prevedono che non ci si può incontrare in più di sei persone appartenenti a nuclei familiari diversi, anche all’aperto.

Il gruppo si è invece dilettato in una passeggiata su un percorso pubblico, per ammirare le decorazioni natalizie, e sono stati molti gli abitanti della zona che li hanno visti e fotografati.

In una foto scattata da un visitatore, si vede il gruppo di nove persone, seguite dalle guardie del corpo, mentre cammina insieme. “Secondo me stavano chiaramente infrangendo le regole del Covid, perché c’erano nove di loro provenienti da due famiglie separate”, ha detto una delle persone che ha assistito alla scena. “Ovviamente stavano tutti passando una serata divertente. Si capiva che i giovani reali si stavano divertendo molto, ma non ho potuto fare a meno di pensare che forse esiste una regola per loro e un’altra per tutti noi. È stato davvero piuttosto palese”.

Nella contea inglese del Norfolk sono in vigore le regole di secondo livello, il che significa che non ci si può incontrare in più di sei persone di diversi nuclei familiari, compresi i bambini, sia al chiuso che all’aperto. Secondo le norme, “si possono vedere all’aperto amici e familiari, con cui non si vive, in un gruppo di non più di sei persone. Questo limite di sei include i bambini di qualsiasi età”. Chi viola la norma rischia fino a 6400 sterline di multa. Proprio adesso che il Paese è in difficoltà, Kate e William dovrebbero stare ancora più attenti a dare il buon esempio.

Leggi anche: 1. Covid, isolato in Italia primo caso della nuova variante inglese/2. Variante Covid, Ricciardi contro gli inglesi: “Sapevano e hanno taciuto per 3 mesi. Ora in Italia serve il lockdown”/3. Variante Covid, pericolo nuova ondata in Italia. Speranza: “Stop ai voli. Non abbiamo altra scelta” /4. Variante Covid, l’Oms lancia l’allarme: “Può falsare l’esito dei tamponi” /5. Nuovo ceppo Covid: l’opinione dei virologi Pregliasco, Galli e Crisanti

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SUL CORONAVIRUS IN ITALIA E NEL MONDO

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: TUTTI I NUMERI

Potrebbero interessarti Cosa succede se Trump si rifiuta fisicamente di lasciare la Casa Bianca dopo il giuramento di Biden? “Caro futuro”: la video-lettera di Save the Children dedicata ai bambini, vittime silenziose della pandemia Il ceo di BioNTech: "Il Covid starà con noi per i prossimi 10 anni"