Von der Leyen: “Vaccinare i bambini contro il Covid? Scelta degli scienziati, non dei politici”

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che dovrebbero essere gli scienziati, e non i politici, a stabilire se è necessario vaccinare i bambini contro Covid-19. Von der Leyen è stata interpellata ieri sul tema, durante una conferenza stampa a seguito del vertice straordinario del Consiglio europeo. Le è stata chiesta la sua posizione sulla necessità di vaccinare i bambini in Europa, dato il numero limitato di dosi a livello globale.

“Abbiamo bisogno di consigli scientifici su chi vaccinare, come vaccinare e in quale ordine”, ha detto von der Leyen, citata dal giornale online Politico.eu. La presidente ha aggiunto: “Non è una decisione politica, è chiaramente [una] decisione scientifica basata su prove”.

Entro la fine del mese è attesa la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) sull’opportunità di raccomandare il vaccino Pfizer/BioNTech per gli adolescenti. Ieri anche l’azienda Moderna ha riportato risultati positivi col suo vaccino a mRNA nei ragazzi fra i 12 e i 17 anni e si prevede che presenterà lo studio per il via libera dell’Ema a giugno.

Cronaca / Aggiornamento vaccini anti-Covid: quante dosi sono state consegnate e somministrate in Italia | 26 maggio 2021 Esteri / Vaccini anti-Covid, Pfizer e AstraZeneca efficaci contro la variante indiana, ma è necessaria la seconda dose

Il capo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus la scorsa settimana ha definito una “catastrofe morale” la possibile scelta dei Paesi ricchi di vaccinare i bambini, poiché gli operatori sanitari nei paesi a basso reddito attendono ancora di essere vaccinati.

Leggi anche: Pfizer e BioNTech chiedono il via libera all’Ema per vaccinare gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni