Von der Leyen: “Il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta”

“Stiamo lavorando senza sosta per trovare un’intesa iniziale con gli Stati Uniti, per mantenere i dazi il più bassi possibile e per fornire la stabilità di cui le imprese hanno bisogno”. Queste le parole della presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, al settimo Forum economico franco-italiano Confindustria-Mefed a Roma.

“Crediamo che i dazi siano una perdita per tutti – ha aggiunto -. Una tassa sull’industria. Una tassa sulle persone. Ma non siamo nemmeno ingenui: sappiamo che il rapporto con gli Usa potrebbe non tornare più quello di una volta. Stiamo lavorando duramente per rafforzare e diversificare i nostri rapporti commerciali. L’80 per cento del nostro commercio avviene con partner diversi dagli Usa”.