Voli di rientro dal Regno Unito: “I residenti in Italia potranno tornare a casa”

Voli Regno Unito: “I residenti in Italia potranno tornare a casa”

“Tutti i residenti” in Italia “possono rientrare nelle loro case, questo è evidente. Non c’è solo chi vive a Londra, c’è anche chi ci è andato per lavoro e deve potere ritornare”. Così il ministro degli Affari Regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, a Tagadà su La7.

Il governo italiano ha messo a punto un piano con voli speciali per il rientro dei connazionali dalla Gran Bretagna, dove si sta diffondendo una variante del nuovo Coronavirus molto contagiosa. Lo fanno sapere fonti della Farnesina, specificando che potranno tornare in Italia dalla Gran Bretagna solo i cittadini residenti in Italia o coloro che sono in condizioni di criticità e urgenza. Noi di TPI avevamo raccolto le testimonianze di alcuni italiani rimasti bloccati nel Regno Unito (“Bloccati in questo caos, abbandonati dal Governo. Neanche un volo di emergenza”).

Le fonti precisano che “le misure per il rientro saranno ancora più strette, ovvero il tampone prima e dopo essere partiti” e che “comunque sarà obbligatorio fare la quarantena di 14 giorni una volta atterrati in Italia”. Il piano è stato deciso nel corso di una riunione alla Farnesina, dopo una consultazione con i ministeri della Salute e dei Trasporti. Le misure restrittive non riguarderanno le merci.

