Putin, mandato di arresto internazionale: la Corte dell’Aja lo accusa di crimini di guerra

La Corte penale internazionale dell’Aja ha emesso un mandato arresto internazionale per crimini di guerra contro il presidente della Russia, Vladimir Putin. È avvenuto nell’ambito dell’inchiesta partita poche settimane dopo l’invasione dell’Ucraina, che vedeva il presidente russo indagato per crimini di guerra.

“Il mondo è cambiato. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per lo stratega Putin. È un chiaro segnale per le élite russe di ciò che accadrà loro e perché non sarà come prima. È l’inizio della fine della Federeazione russa nella sua forma attuale sulla scena mondiale. È una chiara procedura legale. Aspettate”. Così, su Twitter, il consigliere presidenziale ucraino Mikhaylo Podolyak, commentando la notizia.

Il presidente russo è accusato di aver deportato migliaia di bambini ucraini in Russia. Ma il mandato di cattura è stato emesso anche nei confronti della commissaria di Mosca per i diritti dei bambini, Maria Lvova-Belova.

“La Corte penale internazionale ha emesso un mandato d’arresto contro Vladimir Putin. Non c’è bisogno di spiegare ‘dove’ dovrebbe essere usato questo documento”, ha twittato invece il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, accompagnando il commento con una emoji della carta igienica.