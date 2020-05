Ventenne si suicida per un video su Tik Tok: “Hanno rovinato il mio nome e cognome”

Vittima di cyberbullismo: a 20 anni si suicida a causa di un video su TikTok

Un’altra vittima di cyberbullismo che ha deciso di togliersi la vita. Thivya Nayagi, 20 anni, si è suicidata dopo che un video è stato pubblicato su TikTok senza il suo consenso ed è diventato virale. La ragazza, che aveva chiesto di rimuovere il video prima del gesto estremo, è stata trovata senza vita in casa sua: si è tolta la vita impiccandosi al ventilatore del soffitto lo scorso martedì. È stato il fratello della ragazza a trovarla in quelle condizioni, aveva provato a chiamarla più volte e, non ricevendo risposta, ha deciso d’irrompere in casa sua, per poi comprendere l’accaduto.

La giovane è stata portata in ospedale, ma i medici non hanno potuto fare niente per aiutarla, era ormai troppo tardi. Prima di togliersi la vita, Thivya ha lasciato un biglietto in cui si scusava per il video e per la “vergogna” che aveva arrecato alla famiglia. “Sto facendo questo perché l’account di Joker Oruvan ha messo il mio video sui social e ha rovinato la mia reputazione”, ha scritto la ragazza.

Facciamo un passo indietro. Cos’è successo? La ragazza è stata vittima di uno spiacevole episodio di cyberbullismo, dopo che un video, caricato da un collega che lavorava con lei presso Seven Even, è diventato virale su TikTok. Arrivato anche su Facebook, il video è stato condiviso con didascalie offensive da una serie di account fake. L’account da cui è partito il cyberbullismo è stato disattivato dopo la morte della ragazza, diventata di pubblico dominio. Il fratello di Thivya ha spiegato che avevano perso da poco anche la mamma: “Ho perso mia sorella perché qualcuno voleva diventare popolare sui social”. La ragazza avrebbe compiuto 21 anni a luglio e aveva in programma di sposarsi a dicembre.

