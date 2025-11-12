Icona app
Home » Esteri
Esteri

Visti negati a obesi e diabetici: le nuove regole per i migranti dell’amministrazione Trump che non valgono per i ricchi

In un memorandum inviato a consolati e ambasciate Usa si chiede ai funzionari di verificare che coloro richiedano la Green Card abbiano "risorse sufficienti a pagarsi le cure in caso di bisogno per tutta la vita"

di Niccolò Di Francesco
Per risiedere negli Stati Uniti d’America la Green Card non basterà più: secondo le nuove regole imposte dall’amministrazione Trump, infatti, per trasferirsi negli Usa non bisognerà essere troppo anziani né soffrire di diabete o di obesità. Il memorandum, inviato dal dipartimento di Stato a tutti gli uffici consolati e ambasciate americane del mondo, serve a evitare di far entrare nel Paese a stelle e strisce  persone che abbiano necessità di “cure costose e di lunga durata” non solo nell’immediato ma anche in futuro. Nel memorandum, infatti, si chiede ai funzionari di verificare che chi richiede la Green Card abbia “risorse sufficienti a pagarsi  le cure in caso di bisogno per tutta la vita”. In poche parole: chi è più ricco potrà ottenere comunque la residenza negli Stati Uniti, indipendentemente dal fatto se sia obeso o diabetico.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca