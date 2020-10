Arriva a Versailles in taxi, si barda con un drappo ed entra nella Reggia: “Sono il Re”. Arrestato

Francia, aspirante re si barda con drappo e scala Versailles

Un uomo, bardato con un drappo, ha scalato un muro di cinta del castello di Versailles, la celebre residenza voluta da Luigi XIV (detto anche “Re Sole”), e si è introdotto nella reggia proclamando di essere “un re”. È stato acciuffato poco dopo dalla polizia che ha riferito di non aver trovato danni alla mobilia. Il “finto re” aveva però fatto in tempo a rompere una finestra che dà accesso alla galleria inferiore. Il 31enne era arrivato in taxi da Parigi ed è stato proprio il tassista ad allertare la polizia, poco prima delle 22,30: agli agenti ha descritto un uomo “che portava un lenzuolo e sosteneva di essere un re”. Un portavoce del Palazzo di Versailles ha assicurato che non è stato arrecato alcun danno materiale ai mobili o alle collezioni.

