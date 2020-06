Villa Arconati FAR: riapre al pubblico “la piccola Versailles” lombarda

Da domenica 21 giugno riapre “il giardino delle meraviglie” di Villa Arconati FAR, una delle ville storiche del Parco delle Groane, situata a Bollate, nel milanese. La frazione Castellazzo di Bollate prende il suo nome proprio dal monumento nazionale, conosciuto appunto anche come “Castellazzo”.

Detta anche “la piccola Versailles”, solitamente inaugura la stagione in Primavera, ma i noti eventi sanitari fanno coincidere la sua stagione con il primo giorno d’estate.

Nel rispetto delle nuove regole per il contenimento dei Covid-19 e per garantire la sicurezza del pubblico, per ora Fondazione Augusto Rancilio riapre al pubblico lo splendido Giardino storico di Villa Arconati-FAR: un giardino in cui perdersi tra Arte, Natura e Bellezza. Per la prima volta dopo il restauro sarà possibile vedere il Teatro di Diana in tutto il suo splendore e torneranno a funzionare dopo più di un secolo tutti i suoi spettacolari giochi d’acqua!

Altra novità di quest’anno è il restauro del disegno settecentesco del parterre, realizzato su disegno di Marc’Antonio Dal Re con ghiaia colorata, che dopo due secoli fa tornare il giardino alla francese al suo aspetto originale.

Oltre a questi due fiori all’occhiello, si potranno ammirare i tanti lavori di manutenzione e restauro che hanno interessato il giardino negli scorsi mesi, in particolare la potatura di tutti i viali prospettici e le carpinate, che permettono ora di godere di tutta la bellezza architettonica ed armoniosa del giardino all’italiana.

Sulla Cancellata d’Onore della Corte Nobile le sculture del Timore e della Curiosità introdurranno i nostri Ospiti nel giardino. Torneranno a zampillare i giochi d’acqua della Fontana del Delfino, di fronte alla Limonaia e alla Torre delle Acque che custodiva i meccanismi del Codice di Leonardo per il funzionamento delle fontane. In funzione anche i giochi d’acqua del Teatro di Andromeda, restaurato l’anno scorso, in cui è stato riportato alla luce il bellissimo affresco originale dell’Ottocento. Dai seni della statua di Opi, la Madre Terra, sgorga l’acqua, fonte di nuova vita.

Per garantire la sicurezza dei visitatori, sono state introdotte alcune semplici regole che consentiranno a tutti di vivere al meglio la propria visita:

-Biglietti acquistabili on-line: i biglietti d’ingresso al Giardino saranno acquistabili esclusivamente on-line sul sito https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx . Questo garantirà al pubblico di assicurarsi il proprio biglietto d’ingresso comodamente da casa, senza attese in biglietteria.

-Ingressi contingentati: gli ingressi saranno garantiti ogni 30 minuti, così da evitare code e assembramenti.

-Misurazione della temperatura: prima di accedere in Villa, ai Visitatori verrà misurata la temperatura. Nel rispetto della normativa vigente, in caso di temperatura uguale o superiore a 37.5° non sarà consentito l’accesso al sito.

-Igienizzazione delle mani: FAR mette a disposizione del pubblico soluzioni igienizzanti delle mani, così da garantire una corretta e costante igienizzazione delle mani.

-Uso delle mascherine: l’ingresso è consentito solo indossando la mascherina, che deve sempre coprire naso e bocca. Per la tutela di tutti non è consentito l’accesso con mascherine con il filtro.

-Distanziamento: va sempre mantenuto la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

-Durata della visita: il tempo medio di visita del giardino è di circa 2 ore. Per garantire la sicurezza di tutti i visitatori, solo in caso di rischio di assembramenti potrebbe essere richiesto al pubblico di lasciare il sito trascorse le 2 ore di visita. (Farà fede l’orario d’ingresso indicato sul biglietto)

Il Personale e i Volontari FAR saranno sempre a disposizione dei Visitatori per rispondere a qualsiasi domanda, far fronte ad ogni necessità e garantire una visita serena, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti.

IL CAFFE’ GOLDONI

Il Caffè Goldoni si sposta nella magnifica cornice della Corte Nobile per regalare una pausa di gusto prima e dopo la passeggiata in Giardino con caffè, gelati, spuntini e sfiziosità dolci e salate. Sarà, inoltre, possibile pranzare con toast, panini freschi preparati al momento e piatti freddi. Come di consueto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non è possibile accedere alla villa con cibo portato dall’esterno.

IL BOOKSHOP FAR

Il Bookshop FAR è aperto per voi con nuovi prodotti artigianali italiani.

Villa Arconati-FAR

Apertura al Pubblico del Giardino 2020

ogni domenica dalle 11.00 alle 19.00

Biglietti acquistabili esclusivamente on-line:

https://www.villaarconati-far.it/ita/visita-la-villa/stagione-apertura.aspx

I cani sono ammessi al guinzaglio

Tariffe:

. Ingresso intero

€ 5,00+diritti di prevendita

Ingresso ridotto: ragazzi da 11 a 18 anni e persone diversamente abili

€ 3,00+diritti di prevendita

Ingresso gratuito: bambini fino a 10 anni e accompagnatore di persone diversamente abili

Potrebbero interessarti Cinisello Balsamo (MI): arrestati l’ex Sindaca Siria Trezzi e suo marito Anche Beppe Sala attacca Regione Lombardia: “E’ ora di cambiare” Frenata sul nuovo stadio San Siro, Pantaleo (PD): “Perchè tanta fretta?”