L’attacco di oggi ha causato forti esplosioni a partire dalle 2 di notte, ora locale (le 7 del mattino in Italia), nella capitale del Venezuela, Caracas, e in altre località negli Stati di Miranda, Aragua e La Guaira, dove sono state colpite diverse basi militari. Il presidente colombiano Gustavo Petro ha condiviso, poco dopo l’attacco, un elenco dei siti colpiti: tra questi ci sono a Caracas la sede del Parlamento e il Cuartel de la Montaña, dove si trova il mausoleo di Hugo Chávez, luogo altamente simbolico. A Caracas sarebbe stato colpito anche il Fuerte Tiuna, il principale complesso militare del Paese, e la base aerea di La Carlota. Prima dell’annuncio di Trump sulla cattura di Maduro, Petro aveva anche annunciato l’avvio di un piano di difesa militare al palazzo presidenziale di Miraflores. Fuori dalla capitale, tra gli altri obiettivi menzionati: la base dei caccia F-16 a Barquisimeto, la base militare di elicotteri di Higuerote, l’aeroporto di El Hatillo e l’aeroporto privato di Charallave, a sud di Caracas.

La cattura di Maduro e della moglie, secondo la Cbs, è stata compiuta dalla Delta Force. Intanto il governo venezuelano, prima dell’annuncio dell’arresto di Maduro e subito dopo l’attacco, ha parlato di “gravissima aggressione” e ha chiesto a tutte le forze politiche e sociali di attivare i piani di mobilitazione. “Ci difenderemo”, ha dichiarato il governo di Caracas. “Gli Stati Uniti non riusciranno a mettere le loro mani sulle risorse del nostro Paese”.