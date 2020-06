Usa, vandali si mischiano alle proteste e saccheggiano i negozi di New York | VIDEO

Un Apple Store di Philadelphia è stato letteralmente svuotato, a Seattle le vetrine di Nordstrom, catena di grande distribuzione, sono state distrutte. Sono video impressionanti quelli che gli utenti hanno caricato su Twitter per documentare la violenza che sta succedendo oggi negli Stati Uniti. Ma i negozi di lusso e alta moda come Gucci, Balenciaga, Chanel ed Hermes, in particolare nelle zone ricche di Beverly Hills a Los Angeles e SoHo a New York, sono stati i bersagli principali dei saccheggi iniziati in questi giorni da centinaia di “manifestanti” che, con la scusa delle proteste, svuotano i negozi. Arrivano con le valigie e l’obiettivo è tornare a casa firmati da testa a piedi. I protagonisti dei disordini e delle violenze scoppiate negli scorsi giorni che hanno distrutto vie intere e causato enormi danni sono molti gli uomini ma, soprattutto, moltissime donne. E i bersagli non sono stati solo le grandi firme e i centri commerciali: anche le piccole imprese e i negozi a conduzione famigliare non sono certo state risparmiate.

I saccheggiatori hanno molto poco a che vedere con le proteste scoppiate dopo la morte di George Floyd, e che ormai da una settimana stanno continuando nel Paese. Di politico non hanno nulla, non fanno parte del movimento Black Lives Matter e di questioni sociali e razziali hanno appreso solo qualche rudimento, utilizzato quando conviene per urlare qualche insulto al poliziotto di turno. Intanto però i negozi di grandi città come New York, a pochi giorno dall’apertura dopo due mesi di fermo, hanno dovuto nuovamente bloccare le attività. E mentre la pandemia di Coronavirus non ha causato il saccheggio dilagante che molti si aspettavano potesse causare, il vandalismo è scoppiato a seguito delle proteste per l’ingiustizia razziale di polizia e sistema nei confronti della popolazione nera.

