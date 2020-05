Usa, proteste per la morte di George Floyd: ultime notizie

NEWS PROTESTE USA – Ancora alta tensione negli Stati Uniti per le proteste scatenatesi dopo la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano deceduto in circostanze sospette durante un controllo di polizia lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Il bilancio degli scontri per ora è di tre morti, l’ultimo dei quali la notte scorsa a Indianapolis. Dall’inizio delle proteste ci sono stati circa 1.400 arresti in 17 città americane. Di seguito le ultime notizie, aggiornate in tempo reale.

MORTE GEORGE FLOYD, PROTESTE USA – DIRETTA

Jacksonville, agente di polizia pugnalato al collo – La Cnn riferisce che a Jacksonville, in Florida, un agente di polizia è stato “pugnalato o ferito al collo ed è attualmente in ospedale”. Nelle proteste per la morte di George Floyd altri agenti sono stati attaccati dai manifestanti e colpiti con pietre e mattoni. Il sindaco di Jacksonville, Lenny Curry, ha spiegato che la protesta è iniziata con 1.200 persone pacifiche e famiglie rispettose e si è poi trasformata in rivolte e violenze.

Proteste in Usa, un morto a Indianapolis – A Indianapolis, nell’Indiana, almeno una persona è morta e altre tre sono rimaste ferite a colpi d’arma da fuoco durante le proteste per la morte di George Floyd. Lo ha reso noto il capo della polizia locale, Randal Taylor. Le indagini sono in corso.

Proteste in Usa, coprifuoco in 25 città – In 25 città Usa è stato istituito il coprifuoco per arginare le manifestazioni di protesta e gli scontri. Tra le città dove è stata vietata la circolazione di notte Los Angeles, Denver, Miami, Atlanta, Chicago, Louisville, Minneapolis, Portland, Philadelphia e Seattle.

Il fratello di George Floyd: “Telefonata Trump troppo veloce, non mi ha dato opportunità di parlare” – Il fratello di George Floyd, Philonise Floyd, ha confermato di aver ricevuto una telefonata dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ma ha lamentato che la sua conversazione è stata “troppo veloce”. “Non mi ha nemmeno dato l’opportunità di parlare”, ha raccontato. “Era difficile. Stavo cercando di parlargli, ma continuava a volermi mandare via, come se mi dicesse ‘non voglio sentire di cosa stai parlando’. E gli ho solo detto che voglio giustizia. Ho detto che non potevo credere che abbiano commesso un linciaggio moderno in pieno giorno”.

Trump: “Morte di George Floyd non doveva accadere” – “La morte di George Floyd nelle strade di Minneapolis è stata una grave tragedia e non sarebbe dovuta accadere, ha riempito di rabbia e dolore gli americani”. Lo ha detto il presidente Usa, Donald Trump, parlando dallo Space Kennedy Center a Cape Canaveral, in occasione del lancio di Space X. “Capisco la pena delle persone e sosteniamo il diritto a proteste pacifiche, ma quello che vediamo nelle strade ora non ha a che fare con la giustizia e la pace”, ha aggiunto il presidente.

Proteste in Usa, in California ucciso un agente della Polizia federale – Sabato 31 maggio un agente del Servizio di protezione federale di Oaklanda, in California, è stato ucciso e un altro è rimasto ferito a colpi d’arma da fuoco nelle proteste in corso a Oakland, in California. A Oakland almeno 7.500 persone sono scese nelle strade della città per manifestare. Il servizio federale di protezione, che rientra nel dipartimento di sicurezza nazionale, fornisce servizi di sicurezza e di contrasto presso le strutture del governo degli Stati Uniti.

Proteste in Usa, un morto a Detroit – A Detroit un ragazzo di 19 anni è morto vicino a un grande raduno di manifestanti a Cadillac Square nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Il giovane è stato ucciso da un colpo di arma fuoco: secondo la polizia, qualcuno a bordo di una Dodge Durango grigia ha sparato in mezzo alla folla, colpendo a morte il 19enne. L’assassino è fuggito dalla scena del crimine, la vittima è stata trasportata all’ospedale, dove è stata dichiarata morta. La sparatoria è avvenuta mentre un reporter di Detroit News stava facendo un video della protesta in diretta su Facebook. Nel video si sentono gli spari, che spingono le persone a scappare dalla zona.

L’autopsia esclude la morte per soffocamento, ma la famiglia non si fida – L’autopsia effettuata sul cadavere di George Floyd ha accertato che ​”non ci sono elementi fisici che supportano una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento”. Secondo il referto, riportato dai media americani, “gli effetti combinati dell’essere bloccato dalla polizia, delle sue patologie pregresse e di qualche potenziale sostanza intossicante nel suo corpo hanno probabilmente contribuito alla sua morte”. Ma la famiglia di Floyd non si fida e vuole ora un’autopsia indipendente rispetto a quella effettuata dalle autorità di Minneapolis. Tutti i dettagli.

