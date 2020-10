Ieri, sabato 17 ottobre 2020, le strade di Washington e di molte altre città degli Stati Uniti sono tate inondate dalla Marcia delle Donne. La mobilitazione si tiene periodicamente ormai da tre anni. Il primo appuntamento fu organizzato nel gennaio 2017 all’indomani dell’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Quest’anno la marcia per la parità di genere è stata anche una protesta contro lo stesso Trump per la nomina della conservatrice e anti-abortista Amy Coney Barrett come giudice della Corte Suprema Usa. Nell’era del coronavirus la Marcia delle Donne 2020 si è svolta con mascherine obbligatorie e in alcuni casi con eventi virtuali.

