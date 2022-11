Usa, chi è Max Frost: il primo deputato della Generazione Z eletto in Congresso

Maxwell Frost è il più giovane deputato dem eletto al Congresso degli Stati Uniti nelle elezioni di metà mandato. 25 anni e di origini cubane, appartiene alla cosiddetta Generazione Z, perché nato tra il 1997 e il 2012. Ha vinto nel decimo distretto della Florida battendo lo sfidante repubblicano Calvin Wimbish di 19 punti. “Mi chiamo Maxwell Alejandro Frost, della Florida centrale, e sarò il primo membro della Generazione Z al Congresso degli Stati Uniti!”, ha detto ai suoi supporter esultanti a Orlando.

Subito dopo la pubblicazione dei risultati il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiamato Frost per congratularsi. “Abbiamo condiviso le nostre esperienze”, ha fatto sapere il giovane. Ad accomunare il capo della Casa Bianca e il neo eletto deputato dem, infatti, è proprio l’età di elezione in Congresso: Biden è entrato in Senato per la prima volta quando aveva 29 anni. Ma da allora l’età media dei membri della Camera è rimasta alta: 58 anni. La presidente della Camera Nancy Pelosi ne ha 82, mentre il leader del partito repubblicano Kevin McCarthy 57.

Chi è Max Frost, il più giovane deputato eletto al Congresso Usa

Frost è nato a Miami da madre cubana trasferitasi in Florida agli inizio degli anni ’60 insieme alla nonna: le due donne iniziarono a lavorare in fabbrica per mettere da parte qualche soldo ma, finite nel vortice dello spaccio, decisero di dare il bimbo in adozione. Prima di candidarsi al Congresso, il 25enne è stato attivista e direttore nazionale di March for Our Lives, un gruppo che si batte per il controllo della vendita di armi: uno dei punti del suo programma è proprio la prevenzione della violenza con armi da fuoco, oltre al sostegno dell’assicurazione sanitaria federale “Medicare” per tutti e del New Green Deal.