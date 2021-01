Usa, Campidoglio chiuso per “minaccia alla sicurezza”

Il Campidoglio degli Stati Uniti è stato temporaneamente chiuso per una “minaccia alla sicurezza“. Lo riportano diversi media: secondo i cronisti presenti sul posto le prove per la cerimonia d’insediamento di Joe Biden, in programma mercoledì 20 gennaio, sono state sospese a causa di un allarme antincendio. Altri testimoni avrebbero visto fuoriuscire del fumo dalla sede del Congresso, mentre migliaia di agenti della guardia nazionale presidiano Capitol Hill ormai da giorni in vista della cerimonia di domani. Il Campidoglio è stato evacuato e messo al sicuro, e dopo poco l’allarme è rientrato. Gli ufficiali hanno dichiarato che non esisteva “nessuna minaccia per il pubblico”.

Dopo l’assalto compiuto dai manifestanti pro Trump, l’Fbi ha diffuso un allarme sulla possibilità che si verifichino nuovi scontri proprio in occasione dell’inaugurazione del nuovo mandato di Biden, a cui Trump però non parteciperà. Il vice presidente uscente, Mike Pence, ha invece assicurato la sua presenza.

