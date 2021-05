L’uomo con 151 figli e 16 mogli: “Il mio lavoro è soddisfarle sessualmente”

Padre di ben 151 figli e marito di 16 donne. Misheck Nyandoro, 66 anni, ha dichiarato di non lavorare perché il suo lavoro è quello di soddisfare le sue donne sessualmente. Uno spot per la poligamia, secondo quanto riportato per primo da un quotidiano online dello Zimbabwe, The Herald, e poi ripreso da tutti i tabloid inglesi. Nyandoro è un ex ufficiale medico in pensione e, secondo quanto lui stesso ha raccontato al The Herald, ogni notte va a letto con quattro delle sue mogli. Un’attività a tempo pieno: “Non lavoro per soddisfare sessualmente le mie mogli che cucinano e si prendono cura di me ogni giorno”. Il 66enne, come detto, ad oggi ha 16 mogli e 151 figli. Nel 1983 Nyandoro sposò la sua prima moglie e da allora fino al 2015 ha sposato altre 15 donne. La più anziana ha partorito 13 figli e altre due mogli ne hanno dati alla luce 12 ciascuna. Non contento, sarebbe in prossimità di sposare la 17esima moglie.

Un vero e proprio “progetto di poligamia” iniziato 38 anni fa, poi continuato sposando una moglie dopo l’altra, fino a tre in uno stesso anno. “Questo è il mio lavoro. Non ne ho altro”, ha spiegato l’uomo, affermando di non aver intenzione di fermarsi “finché la morte non mi porterà via”. “Se non fosse stato per difficoltà economiche temporanee, la storia sarebbe stata diversa, sarei arrivato a 30 mogli e più di 200 figli”, ha aggiunto Nyandoro.

L’ex ufficiale si dice molto premuroso nei confronti delle sue donne: “Modifico il mio comportamento in camera da letto per adattarlo all’età di ciascuna delle mie mogli. Non agisco allo stesso modo con i giovani come faccio con i più grandi”. Per la cronaca cinquanta dei suoi figli vanno ancora a scuola e gli altri lavorano, alcuni sono militari e poliziotti. Sono loro a mantenerlo. Due mogli sono attualmente incinta e Nyandoro spera di trovarne presto altre più giovani, perché le più mature si lamentano del fatto che lui vuole continuamente placare i suoi bollenti spiriti con loro.

