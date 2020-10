“Unfit”, un inedito ritratto di Donald Trump

Donald Trump è adatto a ricoprire l’incarico di presidente degli Stati Uniti? Che cosa determina l’idoneità di una persona a essere Presidente? È quello che si è domandato Dan Partland, regista del documentario “#Unfit. La Psicologia di Donald Trump”, in arrivo nelle sale oggi 22 ottobre distribuito da Wanted Cinema in vista delle elezioni presidenziali statunitensi. Grazie all’aiuto di professionisti riconosciuti a livello internazionale, psicologi, avvocati analisti, giornalisti ed ex collaboratori del Presidente degli Stati Uniti, il regista offre un’analisi illuminante del comportamento e della psiche di Donald J. Trump, rivelando il ritratto di un narcisista maligno, sociopatico, xenofobo e misogino.

“Questo collettivo di medici, esperti di salute mentale, militari ed ex strateghi che durante la campagna elettorale del 2016 si sentivano frenati dall’esprimersi pubblicamente – ha spiegato il regista Partland – ora, dopo anni di osservazione empirica, espongono per la prima volta, senza mezzi termini, le loro opinioni di fronte a una telecamera e lo fanno per questioni etiche e professionali, perché percepiscono una vera minaccia per la nostra salute e per la sicurezza collettiva. Ritengo fondamentale che quante più persone vengano a conoscenza e ascoltino i pareri e le riflessioni espresse da coloro che hanno la qualifica e le competenze per effettuare una diagnosi, per divulgarle e per alimentare il dibattito pubblico.

Unfit, il documentario su Donald Trump | ANTEPRIMA

Leggi anche: 1. Elezioni Usa, Obama contro Trump: “Nostra reputazione nel mondo a pezzi, sua presidenza un reality show” 2. Elezioni Usa 2020, Trump: “Se vince Biden il Natale sarà cancellato” / 3. La giornalista incalza Trump: “Lei non è lo zio matto che può ritwittare cose a caso” / 4. Trump: “Ci sarà un’onda rossa mai vista, vinceremo” / 5. Covid, Melania Trump: “Ho scelto di curarmi in maniera naturale, con vitamine e cibo sano”

TPI SPECIALE ELEZIONI USA 2020

Potrebbero interessarti Rudy Giuliani ripreso mentre si tocca: l’incredibile scena nel nuovo film di Borat Usa, Obama contro Trump: "Nostra reputazione nel mondo a pezzi" Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Francia estende coprifuoco a 54 Dipartimenti e 46 milioni di abitanti