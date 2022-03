Un presentatore televisivo ucraino cita Eichmann e chiede lo “sterminio dei bambini russi”

Presentatore tv cita Eichmann e chiede lo “sterminio dei bambini russi”

Fakhrudin Sharafmal, uno dei conduttori del canale televisivo ucraino “24”, uno dei principali canali tv del Paese, ha dichiarato di voler abbracciare la tesi di Adolf Eichmann, secondo cui anche i figli dei nemici dovrebbero essere uccisi, affinché, crescendo, non possano vendicarsi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IL FRITTO MISTO ©️Due (@ilfrittomistodue)

“Solo così è possibile proteggere la nazione,” – ha affermato il giornalista ucraino. “I nostri soldati e i difensori dell’Ucraina non possono uccidere i bambini, essendo vietato dalla convenzione di Ginevra, ma io non sono un militare e non sono vincolato a queste convenzioni. Se ci sarà la possibilità di fare i conti con i russi, lo farò.»

Rivolgendosi direttamente ai russi ha ha poi affermato: «Dato che ci chiamate nazisti, seguirò la dottrina di Adolf Eichmann e farò di tutto per garantire che né voi né i vostri figli possano vivere nella nostra terra. (…) A noi non serve la pace, ma la vittoria».