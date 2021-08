La foto dell’ultimo soldato americano a lasciare l’Afghanistan

Chris Donahue è l’ultimo militare americano ad aver lasciato l’Afghanistan con il cargo C-17 partito ieri notte da Kabul. Il dipartimento della Difesa ha pubblicato la foto in cui si vede il maggior generale ritratto da una telecamera con visione notturna.

Comandante della U.S. Army 82nd Airborne Division, la stessa che sbarcò in Sicilia e a Salerno durante la Seconda guerra mondiale, Chris Donahue è stato l’assistente del presidente del Joint Chiefs of Staff del Pentagono, ha comandato la task force congiunta a sostegno dell’Operation Freedom’s Sentinel in Afghanistan e nel corso della sua lunga carriera militare ha svolto operazioni in Iraq, Siria, Nord Africa ed Europa orientale.