“Aiuto polizia, c’è stato uno omicidio”. Ma non è vero: voleva solo un aiuto per spalare la neve

Potrebbero interessarti

Malore, il principe Filippo ricoverato in ospedale: ha 99 anni

Iran, marito vieta all’allenatrice di sci di partire per i Mondiali di Cortina

Emirati Arabi, il video della principessa Latifa: "Mio padre mi tiene in ostaggio"

Brasile, a Manaus casi Covid quintuplicati in un mese. Msf: “Terapie intensive al collasso”

Bill Gates: "Uniti per evitare un disastro climatico"

Arrestata per sedizione Disha Ravi, la Greta Thunberg indiana

In Catalogna vincono gli indipendentisti, ma è balzo in avanti per i socialisti di Sanchez