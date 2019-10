Turchia, attacco ai curdi in Siria: oggi Di Maio riferisce alla Camera

Trump ha firmato ieri in tarda serata il decreto per attivare le sanzioni degli Stati Uniti alla Turchia a seguito dell’attacco contro i curdi in Siria. Il vicepresidente americano Mike Pence andrà in Turchia su richiesta del presidente Donald Trump. Insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale Robert O’Brien per chiedere un cessate il fuoco. Nel corso della giornata dovrebbe arrivare anche il via libera allo stop delle esportazioni di armi verso la Turchia, che secondo quanto annunciato dal ministro degli Esteri Di Maio dovrebbe riguardare solo i nuovi contratti. Oggi il leader del M5S riferirà alla Camera sulla posizione dell’Italia rispetto al conflitto e sul contingente Nato presente in Turchia.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di lunedì 14 ottobre 2019.

ore 9,11 – Ankara: “Neutralizzati quasi 600 terroristi curdi” – La Difesa turca afferma che è salito da 560 a 595 il numero dei “terroristi neutralizzati” (cioè uccisi, feriti o catturati) dall’inizio dell’operazione militare della Turchia nel nord-est della Siria. Il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva precisato ieri che almeno 500 di questi combattenti sono stati uccisi.

ore 9,08 – Siria: Mosca, speriamo di evitare scontro Ankara-Damasco – La Russia spera che non ci sarà uno scontro diretto tra le forze turche e siriane poiché sono in corso contatti per elaborare soluzioni. “Sono in corso contatti con l’obiettivo di elaborare alcune soluzioni in linea con le norme e i principi del diritto internazionale in conformità con gli interessi legali di tutte le parti coinvolte in questo processo”, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov.

ore 00,46 – Siria: Trump firma decreto per sanzioni – Il presidente americano Donald Trump ha firmato il decreto con cui dà il via libera alle sanzioni Usa alla Turchia. Sanzioni che puntano a funzionari ed ex del governo. Lo afferma il Dipartimento di Stato americano, sottolineando che le sanzioni sono scattate per tre alti funzionari turchi, il ministero dell’Energia e quello della Difesa.

Che cosa è successo ieri

Ieri 14 ottobre è iniziata l’offensiva dell’esercito turco e delle milizie arabe su Manbij, a ovest dell’Eufrate e il prossimo passo dell’avanzata dovrebbe essere Kobane, da cui intanto le forze Usa si sono ritirate. Il consiglio Affari Esteri Ue in Lussemburgo ha condannato all’unanimità l’attacco della Turchia in Siria, rimettendo nelle mani dei singoli governi nazionali la decisione sull’export delle armi. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato la decisione di fermare tutti i nuovi contratti di vendita ma resta la preoccupazione delle Organizzazioni per il disarmo sulle le forniture ancora in corso.

Dall’inizio dell’offensiva turca il bilancio è già di 150 vittime, di cui 52 civili. Oltre 200mila persone in fuga. L’Oms ha lanciato l’allarme per gli attacchi agli ospedali e il bisogno di cure per 1 milione e mezzo di persone.