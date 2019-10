Il Regno Unito sospende le nuove forniture di armi alla Turchia

Il Regno Unito annuncia la sospensione di nuove forniture di armi alla Turchia, mentre resta cauta sull’export ancora in corso o da consegnare. Il ministro degli Esteri, Dominic Raab, ha dichiarato che saranno bloccate le forniture di “equipaggiamenti che possano essere usate in operazioni militari in Siria”.

Per quello che riguarda le forniture in essere il ministro promette invece soltanto”una continua revisione” delle esportazioni di armi.

Raab condanna quella turca come “un’azione sconsiderata e controproducente, che dà forza alla Russia e al regime di Assad”, dicendo di non aspettarsela “da un alleato”.

Invasione Siria, la lista completa dei paesi che hanno vietato la vendita di armi alla Turchia

Cresce la lista dei paesi che vogliono fermare la vendita di armamenti al governo di Ankara: il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato questa mattina alla Camera che a breve arriverà un decreto della Farnesina per fermare i nuovi contratti, e ha dichiarato che il governo sta valutando di interrompere anche le forniture già in essere.

Trump ha firmato il decreto sanzioni alla Turchia e ieri 14 ottobre anche il Consiglio Ue ha espresso all’unanimità una condanna dell’attacco turco in Siria, pur lasciando ai singoli parlamenti nazionali la possibilità di decidere sullo stop alla vendita di materiale bellico.

Potrebbero interessarti Elezioni Mozambico 2019: in vantaggio il presidente Nyusi, leader del partito marxista FRELIMO Siria, le strazianti immagini del corpo di Hevrin Khalaf | VIDEO Eva lancia l’appello ai grandi del mondo: “Trump, Onu, fermate questa guerra. Restituitemi l’infanzia” | VIDEO

Gli altri Pesi che hanno bloccato la vendita sono Francia, Germania, Svezia, Danimarca, Norvegia e Finlandia.