Ultimo aggiornamento ore 14:00
Esteri
Esteri

L’ultima di Trump: condivide un video con gli Obama ritratti come scimmie

Il frame compare in una clip condivisa su Truth sui presunti brogli alle elezioni del 2020. In sottofondo la canzone "The Lion Sleeps Tonight"

di Giovanni Macchi
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sul suo social Truth un video nel quale l’ex presidente Barack Obama e sua moglie Michelle sono ritratti con le sembianze di due scimmie. Si tratta di pochi frame alla fine di una clip che parla dei presunti brogli alle elezioni presidenziali del 2020, che videro Trump soccombere rispetto a Joe Biden.

Al termine del filmato compaiono improvvisamente per 2 secondi i volti sorridenti dei due coniugi Obama sovrapposti sui corpi di due scimmie. In sottofondo si distingue la famosa canzone “The lion sleeps tonight”, che parla della vita degli animali nella giungla.

Il video è stato condiviso nella serata di ieri, giovedì 5 febbraio, quando in Italia erano le 5.44 del mattino di venerdì. Nelle prime sette ore successive alla pubblicazione, il post ha registrato oltre 2mila like.

Il filmato rilancia la teoria complottista secondo cui la società di conteggio delle schede elettorali Dominion Voting Systems avrebbe contribuito a falsare i risultati delle elezioni del 2020 a svantaggio di Trump. Nel 2023 Fox Nes, emittente tv filo-repubblicana, ha patteggiato il versamento di 787 milioni di dollari in favore della Dominion Voting Systems, che aveva denunciato di essere stata vittima di diffamazione.

Nel momento in cui scriviamo, né Barack Obama né Michelle Obama hanno commentato il video condiviso dal presidente. LEGGI ANCHE: La mannaia di Jeff Bezos sul Washington Post: licenziati un terzo dei giornalisti

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
