Home » Esteri
Esteri

Trump minaccia la Groenlandia: “Ci serve per motivi di difesa”

di Antonio Scali
In un’intervista telefonica a The Atlantic il presidente americano Donald Trump è tornato a parlare del blitz che ha portato alla cattura di Maduro e si è concentrato sulla nuova leader venezuelana Delcy Rodriguez. Se “non fa quello che è giusto, pagherà un prezzo molto alto, probabilmente più alto di quello di Maduro”, ha detto il tycoon.

Poi un passaggio anche sulla  Groenlandia. Gli Stati Uniti ne hanno bisogno per motivi di difesa, ha detto Trump nell’intervista al The Atlantic. “Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia”, ha sottolineato il tycoon, descrivendo l’isola – che fa parte della Danimarca, Paese membro della Nato – come “circondata da navi russe e cinesi”. Ma la replica danese non ha tardato ad arrivare e, in serata, la premier della Danimarca, Mette Frederiksen, ha esortato gli Stati Uniti a “porre fine alle minacce contro un alleato storico”. “Devo chiarire questo punto agli Stati Uniti: è assolutamente assurdo affermare che gli Usa dovrebbero prendere il controllo della Groenlandia”, ha aggiunto la premier.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
