Elezioni Usa 2020, Trump a messa conta le banconote prima dell’offerta | VIDEO

È diventato virale sui social un video che mostra il presidente Usa Donald Trump mentre, durante una messa, conta le banconote prima dell’offerta. La vicenda è avvenuta nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 ottobre quando il capo della Casa Bianca si è recato presso la Chiesa internazionale di Las Vegas, in Nevada, dove si trovava per un comizio in vista delle elezioni presidenziali in programma il prossimo 3 novembre 2020. Nel corso della benedizione, uno dei pastori, Denise Goulet, ha detto a Trump che sarebbe stato certamente rieletto. A molti, però, non è sfuggito un dettaglio: durante l’offerta, infatti, il presidente uscente ha tirato fuori dalla tasca alcune banconote da 20 dollari e, prima di inserirle nel cestino delle offerte, le ha contate più volte. Un gesto che ha provocato l’ironia della rete con molti utenti che hanno ricordato il recente scoop del New York Times sulle tasse non pagate dal tycoon e altri che hanno criticato l’esponente repubblicano per aver donato troppo poco rispetto alle sue possibilità economiche.

Leggi anche: 1. Elezioni Usa 2020, Trump: “Se vince Biden il Natale sarà cancellato” / 2. La giornalista incalza Trump: “Lei non è lo zio matto che può ritwittare cose a caso” / 3. Trump: “Ci sarà un’onda rossa mai vista, vinceremo” / 4. Covid, Melania Trump: “Ho scelto di curarmi in maniera naturale, con vitamine e cibo sano”

TPI SPECIALE ELEZIONI USA 2020

Potrebbero interessarti Esclusivo TPI, Nagorno-Karabakh: decapitano soldato armeno, chiamano la famiglia e pubblicano immagini su Instagram Trump: "Se vince Biden il Natale sarà cancellato" Orso al circo sbrana l'aspirante domatore: "Indossava la mascherina, non l’ha riconosciuto"