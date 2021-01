“Continuerò a combattere per voi, torneremo in un modo o nell’altro”. Queste le parole del presidente uscente Donald Trump nel giorno dell’insediamento di Joe Biden come 46esimo presidente degli Stati Uniti. Poco prima della cerimonia ufficiale di oggi 20 gennaio, Trump ha infatti pronunciato un discorso di addio dalla base aeronautica Joint Base Andrews.

Accompagnato dalla first Lady Melania Trump, il Tycoon ha parlato davanti ad una platea di repubblicani, dando vita al primo discorso pubblico dopo il terribile assalto a Capitol Hill del 6 gennaio scorso, nel quale sono morte 5 persone.

“Sono stati quattro anni speciali – ha detto Trump – Siamo stati incredibili e sento l’amore dei cittadini, siamo ancora così popolari! Quello che abbiamo fatto è stato incredibile: abbiamo ricostruito gli Stati Uniti e creato qualcosa di mai visto prima”.

“Abbiamo abbassato le tasse – ha continuato l’ormai ex capo della Casa Bianca – e abbiamo gestito bene una pandemia globale. Possiamo dire di aver ricostruito due volte l’America. Ricordatevi sempre questo. Basta vedere gli elementi della nostra economia: siamo i migliori del mondo. Abbiamo retto alla crisi del Coronavirus. E abbiamo sviluppato quel miracolo che chiamiamo vaccino e che salverà tutto il mondo”.

Poi Trump ha aggiunto: “I milioni di voti che abbiamo preso sono un record della storia degli Stati Uniti. Abbiamo fatto molto e ci sono ancora tante cose da fare, prima di tutto salvare le persone affette dal terribile China virus. E’ stato un onore e un privilegio essere il vostro presidente”.

“Auguro il meglio alla nuova amministrazione, lasciamo loro il paese in una situazione favorevole grazie al mio lavoro. Vi amo, continuerò a combattere per voi e torneremo ancora in qualche forma. Voglio ringraziare il mio vice Pence, voglio ringraziare il Congresso, tutto lo staff in DC. Tutte le persone che hanno contribuito a fare questo miracolo. Buona vita, ci vediamo presto”, ha concluso Trump.

