Trump contro Meghan dopo video sulle presidenziali Usa: “Buona fortuna al principe Harry” | VIDEO

Un nuovo video pubblicato da Harry e Meghan sulle presidenziali Usa 2020 sta scatenando una grande polemica da una parte all’altra dell’Atlantico. Nel messaggio, distribuito sulla Abc in occasione del numero speciale di Time sulle 100 personalità più influenti dell’anno, i Duchi del Sussex invitano gli americani di votare “respingendo i discorsi d’odio e la misoginia”.

Harry e Meghan, che ormai vivono in California, non fanno riferimenti specifici a singoli candidati, tuttavia il loro messaggio è un chiaro appello a votare contro il presidente in carica Donald Trump. “Basta con i messaggi di odio, la disinformazione e la negatività online”, ha detto il figlio di Carlo e lady Diana mentre l’attrice ha descritto quelle di novembre come “le elezioni più importanti nell’arco della nostra vita”.

Trump, interpellato sul punto, ha augurato “buona fortuna” al principe Harry con la moglie Meghan Markle. “Ne avrà bisogno”, ha dichiarato il capo della Casa Bianca, rimarcando di non essere un fan di Meghan.

L’iniziativa, inoltre, ha messo in imbarazzo Buckingham palace, perché Harry rimane comunque un principe britannico in linea di successione al trono, e il protocollo nazionale richiede ai membri della famiglia reale di non prendere posizioni politiche. Per questa ragione, si stanno moltiplicando gli appelli a privare i due di tutti i restanti titoli reali.

