L’emergenza Coronavirus penalizza Trump: Biden in testa nei sondaggi

L’ex vice di Barack Obama Joe Biden sorpassa il presidente Usa Donald Trump nei sondaggi per le elezioni presidenziali previste a novembre. Secondo le ultime rilevazioni di Ipsos/Reuters, Biden è in vantaggio con 45 punti percentuali su Trump, fermo a 39, mentre per Cbs/YouGov il candidato dem è in testa 49 a 43. Un margine di 6 punti, per la prima volta più alto di quello su cui contava Hillary Clinton per le elezioni del 2016.

Il sorpasso sarebbe conseguenza diretta – secondo gli analisti – della sovraesposizione del capo della Casa Bianca a causa dell’emergenza Coronavirus, tra gli aggiornamenti quotidiani sulla pandemia e gli annunci per rilanciare l’economia del paese. Al contrario, il 47 per cento degli elettori dice di non aver ascoltato abbastanza Biden. Ma all’appuntamento elettorale mancano ancora sei mesi e tutto può ancora cambiare. Inoltre, Trump è dato come favorito da una media di altri sondaggi che lo considerano vincitore nel 55 per cento dei casi, nonostante un gradimento in calo, probabilmente per via di un “asso” nella manica.

A pesare su Biden sono inoltre le accuse di molestie sessuali a lui rivolte da Tara Reade, sua ex collaboratrice che dice di essere stata aggredita sessualmente nel 1993 dall’allora senatore del Delaware. “Non è mai accaduto”, ha dichiarato l’ex numero due di Obama, ma il 38 per cento degli elettori dem pensa che servirebbe un candidato diverso. Il 61 per cento, invece, ripone ancora fiducia in lui.

La reazione della dottoressa Birx alla proposta di Trump di curare il Coronavirus con iniezioni di disinfettante:

