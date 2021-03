Trump: “Gli atleti trans uccideranno lo sport femminile”

Donald Trump ha dichiarato che gli atleti transgender uccideranno lo sport femminile. “Se gli atleti transgender continueranno a gareggiare, se questo non cambierà, gli sport femminili moriranno“, ha detto l’ex Presidente degli Stati Uniti nel discorso tenuto ieri alla conferenza dei conservatori americani (Cpac) ad Orlando, in Florida, in cui ha assicurato, tra le altre cose, di non voler fondare un partito concorrente di quello repubblicano e non ha escluso di ricandidarsi alle presidenziali del 2024.

Trump ha sottolineato: “Dobbiamo proteggere l’integrità dello sport femminile costretto a competere con chi è nato biologicamente maschio”. Le parole sessiste del tycoon contro i transgender fanno probabilmente riferimento alla politica del presidente Joe Biden che al contrario spinge nella direzione di espandere le protezioni nei confronti della comunità Lgbtq. Vedi l’Equality Act votato la scorsa settimana alla Camera del Congresso americano.

“Molti nuovi record sono stati battuti nello sport femminile, troppi sono stati frantumati“, ha proseguito Trump, spiegando come “le giovani atlete sono furiose perché sono adesso costrette a competere contro chi é biologicamente nato maschio”, sostiene Trump.

Leggi anche: 1.Trump, il ritorno è uno show: “Mi siete mancati. Biden? Un disastro. Potrei ricandidarmi”// 2.Trump ha messo al bando i transessuali dall’esercito statunitense

Potrebbero interessarti L’Ue accelera sul passaporto vaccinale: “Il rischio è che ci arrivino prima Apple e Google” Francia, l’ex presidente Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione Barcellona, arrestato l'ex presidente Bartomeu per lo scandalo "Barçagate"