Trump: “Non farò un nuovo partito”

“Non faremo nuovi partiti, non frammenteremo il nostro potere e la nostra forza. Anzi. Saremo più forti che mai“. È quanto dirà Donald Trump alla Conservative Political Action Conference (CPAC), secondo alcune anticipazioni del discorso divulgate da Fox News. L’atteso intervento dell’ex presidente oggi alla kermesse annuale del più imponente e influente raduno di attivisti conservatori, è il primo da quando ha lasciato la Casa Bianca. È in agenda alle 15,40 locali, le 21,40 in Italia.

Così The Donald, che non appare in pubblico dal 20 gennaio scorso, quando lasciò 1600 Pennsylvania Avenue poche ore prima del giuramento di Biden, è pronto a riprendersi il partito e a lanciare la New America First Agenda, dettando i temi su cui costruire la piattaforma che consenta ai repubblicani sia di riguadagnare terreno in Congresso con le elezioni di metà mandato del 2022, sia di riconquistare la presidenza nel 2024.

