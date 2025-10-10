Il governo israeliano ha approvato la prima fase dell’intesa con Hamas, che prevede il cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, il ritiro parziale e graduale dell’esercito israeliano e il rilascio degli ostaggi, vivi e morti. Di seguito, tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Hamas e la tregua nella Striscia di Gaza di oggi, venerdì 10 ottobre 2025.

DIRETTA

Ore 10,30 – Trump atterrerà lunedì alle 9 in Israele – Donald Trump atterrerà all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv poco dopo le 9 di lunedì mattina, e sarà accolto con una cerimonia ufficiale: a rendere noti i nuovi dettagli sulla prossima visita del presidente degli Stati Uniti in Israele è l’emittente televisiva israeliana Canale 12. Da lì, Trump si recherà direttamente alla Knesset a Gerusalemme per tenere un discorso prima dell’inizio della festività di Simchat Torah, che inizia lunedì sera. A riferirne è il Times of Israel. La visita, organizzata dopo la firma dell’accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas, sarà breve, secondo quanto riferisce l’emittente. Dopo il discorso al parlamento israeliano, il presidente degli Stati Uniti tornerà all’aeroporto per la partenza. Se questo verrà confermato, Trump non avrà tempo di fermarsi nella Piazza degli Ostaggi a Tel Aviv.

Ore 10,00 – L’esercito turco: “Pronti a una missione di pace a Gaza” – L’esercito turco è pronto a una missione di pace nella Striscia di Gaza. Dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, oggi è l’esercito di Ankara, il secondo più importante all’interno della Nato, a ribadire che i suoi militari sono disponibili a intervenire sul campo per monitorare il rispetto del cessate il fuoco. “Le forze armate turche sono pronte a svolgere qualsiasi compito che dia un contributo al mantenimento della pace e al monitoraggio del rispetto delle condizioni del cessate il fuoco”, si legge nel comunicato di Ankara.

Ore 9,30 – L’Idf prevede di completare il ritiro da Gaza entro mezzogiorno – L’Idf prevede di completare il ritiro delle truppe verso le linee di schieramento concordate a Gaza, come parte dell’accordo con Hamas, a mezzogiorno. Lo scrive il Times of Israel. Entro 72 ore dal completamento del ritiro da parte dell’Idf, Hamas è pronta a rilasciare i 48 ostaggi in suo possesso, a partire dai 20 che si ritiene siano ancora vivi.

Ore 9,00 – Israele avvia il ritiro delle truppe da Gaza con copertura di raid – Durante la notte e questa mattina, le Idf hanno iniziato a ritirare le truppe nella Striscia di Gaza secondo le linee di schieramento concordate, come parte dell’accordo con Hamas. Alcune forze sono state completamente ritirate da Gaza, mentre altre rimarranno nelle posizioni lungo le linee di schieramento. Lo riporta il Times of Israel. Il ritiro avvenne sotto la copertura di bombardamenti di artiglieria e attacchi aerei in alcune zone. Si prevede che l’Idf completerà il ritiro entro stasera, entro 24 ore dalla ratifica ufficiale dell’accordo con Hamas da parte del governo israeliano.

Ore 8,00 – Media, segnalati ancora attacchi e colpi di artiglieria a Gaza – Attacchi militari israeliani sono stati segnalati a Gaza, aerei a Khan Younis e con elicotteri a Gaza City, nelle ore successive alla ratifica da parte del governo israeliano della prima fase dell’accordo e dell’entrata in vigore del cessate il fuoco con Hamas. Lo riferiscono Al Jazeera e l’agenzia palestinese Wafa. Elicotteri hanno preso di mira un sito a est di Gaza City, dove sono stati segnalati anche colpi di artiglieria. Poco prima c’erano state segnalazioni di attacchi aerei nell’area meridionale di Khan Younis, a Gaza. La protezione civile di Gaza, ricorda Al Jazeera, aveva avvertito la popolazione di tenersi lontana dalle zone di confine di Gaza City fino all’annuncio ufficiale dell’inizio del ritiro delle forze israeliane.