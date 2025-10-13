Hamas ha liberato tutti gli ostaggi israeliani mentre, nel frattempo, Donald Trump è arrivato in Israele dove, tra le altre cose, terrà un discorso alla Knesset di Gerusalemme. Di seguito, tutte le ultime notizie, aggiornate in tempo reale, sulla guerra tra Israele e Hamas e la tregua nella Striscia di Gaza di oggi, lunedì 13 ottobre 2025.

Ore 10,00 – Hamas rilascia gli altri 13 ostaggi – Hamas ha rilasciato gli altri 13 ostaggi nell’area di Khan Younis. Sono stati consegnati alla Croce Rossa, come si vede nei video rilanciati dalle tv. Tutti i rapiti ancora in vita sono stati quindi liberati.

Ore 9,30 – Media israeliani: “Primi 7 ostaggi in buone condizioni” – La stampa israeliana riferisce che, dopo i primi controlli medici, le condizioni dei sette ostaggi liberati appaiono “buone”. Nelle prossime ore verranno sottoposti a esami più approfonditi.

Ore 9,10 – Trump: “È il mio più grande successo diplomatico” – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato in un’intervista all’israeliana Channel 12 News che l’accordo raggiunto per porre fine alla guerra a Gaza e liberare gli ostaggi rimasti detenuti da Hamas potrebbe rappresentare il suo “più grande successo diplomatico come presidente finora”. Dall’Air Force One, poco prima di atterrare in Israele, il tycoon ha fatto riferimento alla recente manifestazione in piazza dei Rapiti, all’attacco all’Iran e al vertice che si terrà più tardi oggi a Sharm el-Sheikh. “Questa potrebbe essere la cosa più grande in cui sia mai stato coinvolto”.

Ore 9,00 – Trump accolto da Netanyahu e Herzog – Donald Trump è arrivato a Tel Aviv. All’aeroporto Ben Gurion il presidente americano è stato accolto dal presidente israeliano Isaac Herzog e dal premier Benjamin Netanyahu, accompagnati dalle mogli. All’aeroporto ci sono anche l’inviato della Casa Bianca, Steve Witkoff, la figlia Ivanka Trump e il genero Kared Kushner, che sabato avevano parlato davanti a migliaia di israeliani riuniti nella piazza degli Ostaggi a Tel Aviv, per celebrare la prima parte dell’accordo con Hamas.

Ore 8,45 – L’aereo di Trump atterrato in Israele – L’Air Force One con a bordo Donald Trump è atterrato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv in Israele.

Ore 8,30 – Idf: “Ostaggi con noi. Ora controlli medici” – Le Forze armate israeliane hanno confermato di avere preso in consegna i primi sette ostaggi liberati questa mattina. “Sette ostaggi di ritorno sono con le forze dell’Idf e dell’Isa (lo Shin Bet, ndr) per il loro rientro in Israele, dove saranno sottoposti a una valutazione medica iniziale”, si legge in un post sui social media. “L’Idf è pronto a ricevere altri ostaggi che si prevede saranno trasferiti alla Croce Rossa in seguito”, prosegue il post.

Ore 8,00 – Hamas: “Rispetteremo l’accordo se lo farà anche Israele” – Hamas ha espresso il suo “impegno nei confronti dell’accordo raggiunto” con Israele sulla base del piano Trump “e della relativa tempistica, a condizione che li rispetti anche l’occupante”, Israele. È quanto si legge in una nota diffusa dalle Brigate al-Qassam, il braccio armato di Hamas, mentre vengono rilasciati i primi sette ostaggi.

Ore 7,30 – Hamas: “Gli altri tredici ostaggi liberi alle 9 nel sud di Gaza” – Dopo il rilascio dei primi sette ostaggi, Hamas ha confermato che gli altri tredici ostaggi saranno liberati a partire dalle 9 nel sud di Gaza.

Ore 7,00 – Hamas rilascia i primi 7 ostaggi – Iniziato in questo istante il rilascio dei primi sette ostaggi. “Sono tutti in piedi”, riportano i media. Si tratta dei gemelli Gali e Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor e Guy Gilboa-Dallal.